Am 14. Juni 2019 hätten über eine halbe Million Menschen am feministischen Streiktag bei der grössten sozialen Mobilisierung seit dem Landesstreik von 1918 ihrer Rechte gefordert, teilte die nationale Koordination des feministischen Streiks am Samstag mit. Einiges sei dadurch ins Rollen gekommen, aber anderes sei sogar schlimmer geworden.