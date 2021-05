Frauen wollen Anfang Juni halbstündigen "Warnstreik" abhalten

Die Aktion beschlossen hat die Nationale Koordination des feministischen Streiks an einer Sitzung am Samstag, wie diese mitteilte. An dem Online-Treffen nahmen rund 130 Personen teil. Der "Warnstreik" soll ein Vorgeschmack sein auf den geplanten grossen feministischen Streiktag am 14. Juni.

Die kurze Protestaktion soll zwei Tage vor der geplanten Monsterdebatte im Nationalrat über die AHV-Reform stattfinden. Bei dieser geht es unter anderem um eine geplante Erhöhung des Rentenalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre. Die Uhrzeit 15.19 Uhr ist gewählt, weil sie laut Statistik anhand eines Arbeitstages symbolisch die Zeit aufzeigt, ab der Frauen aufgrund der Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern jeweils "gratis" arbeiten.

(AWP)