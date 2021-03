Frauenanteil in der Bundesverwaltung steigt auf 44,3 Prozent

Der Bundesrat will den Frauenanteil weiter erhöhen. Für die Jahre bis 2023 legte er einen Zielwert von 46 bis 50 Prozent fest. Unter diesem Wert liegen das Verteidigungsdepartement (VBS) sowie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Beide Departemente würden viele Stellen in der Wehrtechnik und in den Ingenieurwissenschaften aufweisen, hiess es als Erklärung.

Fortschritte in der Personalpolitik machte der Bund auch bei den Sprachen. Erstmals lagen Ende 2020 die Anteile aller vier Landessprachen innerhalb der Sollwerte. Zur Sprachgemeinschaft Deutsch zählten demnach 70,4 Prozent. Französisch machte 22,4 Prozent aus. 6,7 Prozent waren italienischsprachige Mitarbeitende, 0,5 Prozent rätoromanische. Erreicht wurden die Ziele auch bei den Anteilen für Lernende (4,6 Prozent) und Hochschulpraktikantinnen und -praktikanten (2,1 Prozent).

Neben der Geschlechterverteilung liegt gemäss dem Bericht auch der Anteil der Menschen mit Behinderungen in der Verwaltung (1,3 Prozent) noch ausserhalb der angestrebten Bandbreite. Das Ziel bis Ende 2023 sind hier 1,5 bis 2,5 Prozent. In diesen Bereichen will der Bund die Massnahmen teils verstärken, damit die Zielwerte erreicht werden.

(AWP)