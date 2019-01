Freihandelsabkommen mit Indonesien hilft v.a. MEM-, Chemie- und Pharmaindustrie

Dies zumindest ist das Fazit einer Analyse von Professor Patrick Ziltener im Auftrag von Switzerland Global Enterprise (S-GE), welche am Donnerstag veröffentlicht wurde. Mittelfristig werden 98 Prozent der Schweizer Exporte in die Inselnation vom Zoll befreit, was ein maximales Einsparpotential von rund 25 Millionen Franken bringt.

Bereits ab dem Inkrafttreten des Abkommens werden über 57 Prozent der Schweizer Produkte von den Importzöllen in Indonesien befreit werden. Dazu gehören Produkte aus der Landwirtschaft, aus dem MEM-Sektor, der Chemie- und Pharmaindustrie sowie Uhren und Präzisionsinstrumente. Das ermöglicht zu Beginn Einsparungen von rund 15 Millionen Franken pro Jahr, so die Studie.

Zollabbau erfolgt schrittweise

Nach fünf Jahren werden die nächsten 20 Prozent der Schweizer Exporte von Zöllen befreit, nach neun und nach zwölf Jahren folgen die nächsten Schritte. "Das Freihandelsabkommen mit Indonesien ist für die Schweizer Exportwirtschaft äusserst attraktiv aufgrund des hohen Zukunftspotenzials des Marktes", wird in der Mitteilung Daniel Küng, CEO von S-GE, zitiert. Er beziffert für 2017 das Exportvolumen aus der Schweiz nach Indonesien auf rund 440 Millionen Franken.

Das grösste Sparpotential haben gemäss der Analyse von Ziltener die MEM-Industrie sowie die Chemie- und Pharmaindustrie, wo Zollbefreiungen auf Medikamenten, Parfums, Toiletten- und Kosmetikprodukten zu Buche schlagen. In der MEM-Industrie fällt insbesondere der Wegfall von Zöllen auf Turbinen und Maschinen für die Lebensmittelindustrie ins Gewicht. Und in der Food-Branche wird etwa der Zolltarif für bestimmte Süsswaren von 19 auf 0 Prozent gesenkt, was bei der Schokolade ein Sparpotenzial von rund 420'000 Franken ergibt.

Neben dem Marktzugang garantiert das Abkommen die Rechtssicherheit, den Schutz des geistigen Eigentums und den Abbau nicht tarifärer Handelshemmnisse. Hinzu kommen Regeln für das indonesische Palmöl. Für dieses gewährt die Schweiz Zollrabatte für Kontingente, so dass die einheimische Pflanzenöl-Produktion nicht gefährdet wird.

Ratifizierung soll bis 2020 abgeschlossen sein

Noch muss das Abkommen aber ratifiziert werden, was bis spätestens 2020 geschehen sein soll. Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) liess im Dezember verlauten, dass der parlamentarische Genehmigungsprozess umgehend eingeleitet werde. Mit einem Handelsvolumen von 830 Millionen Franken im Jahr ist Indonesien einer der wichtigsten Handelspartner der Schweiz in Südostasien.

