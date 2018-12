Freihandelsabkommen mit Indonesien wird am 16. Dezember besiegelt

Als wohl letzte bedeutende Amtshandlung wird der abtretende Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann am 16. Dezember in Jakarta das Freihandelsabkommen mit Indonesien unterzeichnen. Mit dem Abkommen werden mittelfristig rund 98 Prozent der schweizerischen Ausfuhren in das bevölkerungsmässig viertgrösste Land der Welt zollbefreit.