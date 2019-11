Freihandelsabkommen USMCA: Mexiko macht Druck auf US-Kongress

STADT (awp international) - Mexiko hofft auf eine Ratifizierung des Freihandelsabkommens USMCA durch die USA, bevor der Präsidentschaftswahlkampf dort an noch mehr Fahrt aufnimmt. Die Demokraten sollten keine Verzögerungstaktik anwenden, sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Montag in seiner täglichen Pressekonferenz. Er kündigte an, er werde die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, in dieser Woche in einem Brief bitten, dem Abkommen zuzustimmen. Mexikos Unterhändler Jesús Seade erklärte auf der Pressekonferenz, er sei "pessimistisch", weil die US-Abgeordneten immer wieder neue Forderungen hätten.