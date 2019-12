Fridays for Future tief enttäuscht von Weltklimakonferenz

Die jungen Klimaschützer, die bei ihren Reden teilweise vor Enttäuschung sehr emotional wurden, kündigten an: "Macht Euch bereit, nächstes Jahr in Glasgow werden wir noch stärker sein." Am Nachmittag wollte die Bewegung noch einmal mit Demonstrationen innerhalb und ausserhalb des Madrider Konferenzgeländes ihren Forderungen nach ehrgeizigeren und konkreten Zielen im Kampf gegen die Erderwärmung Nachdruck verleihen.

"Ein weiteres Jahr ist verstrichen, ohne dass es eine bedeutsame Veränderung gibt", sagte eine Aktivistin aus Russland. "Aber wir kämpfen weiter, um eine katastrophale Zukunft zu vermeiden."

Die bekannteste Vertreterin von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, hatte vor ihrer Abreise aus Madrid ein gemischtes Fazit gezogen. Wenn es für Menschen immer weniger Grund zur Hoffnung gebe, weil sie sähen, dass "die grossartigen Protestbewegungen ins Leere laufen" und nicht anerkannt würden, "dann weiss ich nicht, in welche Richtung sich das entwickeln wird", sagte sie in einer Videobotschaft. Als hoffnungsvoll habe sie erlebt, dass auf der Konferenz eine "unfassbar wache und geeinte Zivilgesellschaft" vertreten sei, die grosse Pläne habe und sich von den Herausforderungen nicht abschrecken lasse./cfn/ted/dav/DP/eas

(AWP)