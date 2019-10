Früherer Handelsstreit: USA protestieren gegen Chinas Zollpläne

In einem länger zurückliegenden Handelskonflikt ist China mit angekündigten Strafzöllen auf US-Exporte bei der Welthandelsorganisation (WTO) zunächst wie erwartet gescheitert. Die USA legten am Montag bei einer Sitzung des WTO-Streitschlichtungsausschusses in Genf Einspruch ein. Der Disput hat mit dem aktuellen Handelskrieg nichts zu tun.