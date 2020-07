Früherer Öl-Manager nach Mexiko ausgeliefert

STADT (awp international) - Der ehemalige Chef des staatlichen mexikanischen Ölkonzerns Pemex ist wegen Korruptionsvorwürfen von Spanien an sein Heimatland ausgeliefert worden. Emilio Lozoya traf am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) in Mexiko-Stadt ein und wurde sofort festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte. Bei ihm seien Blutarmut, Probleme mit der Speiseröhre und ein allgemein schwacher Zustand festgestellt worden. Der 45-Jährige sei daher in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er unter strenger Überwachung der Polizei stehe.