Führende US-Senatoren drohen Türkei mit Sanktionen

Führende US-Senatoren haben dem Nato-Partner Türkei mit Sanktionen gedroht, sollte Präsident Recep Tayyip Erdogan das russische Raketenabwehrsystem S-400 kaufen. Die Türkei müsse zwischen dem US-Kampfjet F-35 und dem russischen S-400-System wählen, hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Gastbeitrag der Senatoren Jim Inhofe, Jack Reed, Jim Risch und Bob Menendez für die "New York Times". "Sie wird nicht beides haben." Sollte die Entscheidung für das russische System ausfallen, "werden gegen die Türkei Sanktionen verhängt werden".