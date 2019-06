Für deutsche Industrie hat Bundesregierung hat Vertrauen verspielt

Die deutsche Industrie hat den Kurs der Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik massiv kritisiert. "Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, am Dienstag beim Tag der Industrie in Berlin. Die Grosse Koalition stehe für das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Mass an Umverteilung: "Die Regierung hat einen grossen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt."