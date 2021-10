Für eat.ch gelten laut Postkommission die Regeln des Postmarktes

(Zusammenfassung - Letzter Satz im Lead sowie Stellungnahme von eat.ch in den Abschnitten 5 und 6 nach dem Lead ergänzt) - Die Eidgenössische Postkommission (Postcom) ist der Ansicht, dass für Kurierinnen und Kuriere der Essenslieferantin eat.ch die Mindestbedingungen des Postmarktes gelten. Sie verlangt von dem Unternehmen, das unter dem Namen Just Eat auftritt, sich als Anbieterin postalischer Dienstleistungen zu registrieren. Dieses will den Entscheid weiterziehen.