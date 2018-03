G20 beraten härtere Steuerregeln für Internetgiganten

Die Finanzminister und Notenbankenchefs der 20 führenden Wirtschaftsmächte wollen in Buenos Aires über eine bessere Besteuerung von Digitalkonzernen beraten. Für die Bundesregierung nimmt der neue Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) teil. Das am Montag offiziell beginnende Treffen wird bis Dienstag dauern - ein Thema soll auch die Zukunft der Arbeitswelt sein, wo Roboter und Digitalisierung viele Arbeitsplätze vernichten könnten sowie eine Bewertung der Konjunkturaussichten in nervöser werdenden Zeiten.