G20-Finanzminister beraten über globale Steuerreform

Die Finanzminister der G20-Wirtschaftsmächte beraten am Samstag im japanischen Fukuoka über eine radikale Neuordnung der internationalen Konzernbesteuerung. Bei dem Treffen, bei dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vertreten sein wird, geht es zum einen über die Einführung globaler Mindeststeuern. Diskutiert wird ausserdem eine Neuverteilung der staatlichen Besteuerungsrechte, die sich in Zukunft weniger am Produktionsstandort, dafür mehr am Ort des Marktes und des Konsums orientieren könnten.