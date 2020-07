Die Finanzminister der grossen Industrie- und Wirtschaftsnationen sprechen am Wochenende über zusätzliche Hilfen für arme Länder in der Corona-Krise und die Besteuerung grosser, internationaler Digitalfirmen. Die Bundesregierung erhofft sich unter anderem einen Fahrplan für die geplante weltweite Steuerreform, die wegen der Pandemie ins Stocken geraten ist. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wolle das Thema vorantreiben, hiess es in Berlin. Die USA hatten zuletzt angekündigt, sich vorerst aus den Gesprächen zurückzuziehen.