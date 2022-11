Der G20-Gipfel führender Wirtschafts- und Schwellenländer hat in Indonesien trotz grosser Meinungsunterschiede bei Themen wie dem Ukraine-Krieg eine gemeinsame Abschlusserklärung angenommen. Das bestätigten mehrere Gipfelteilnehmer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. In der Erklärung heisst es, die meisten Mitglieder der G20 verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste./aha/DP/mis

16.11.2022 06:56