G20. New Yorker Bürgermeister befürchtet 'verpasste Chancen' von Gipfel

Der New Yorker Bürgermeister und Donald-Trump-Gegner Bill de Blasio befürchtet, dass am Ende des G20-Gipfels viele "verpasste Chancen" stehen werden. Trotzdem sei es richtig, dass die Staats- und Regierungschefs sich treffen, sagte er am Samstag bei einem Vortrag im Hamburger Thalia-Theater. Schlimmer wäre es, wenn sie nicht beraten würden. Er bezeichnete es als nobel von Hamburg, Gastgeber dieses Gipfels zu sein.