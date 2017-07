G20: Putin und Trump sprechen über Syrien und Ukraine

Terrorismus, Syrien, Ukraine und Rüstungskontrolle - mit diesen Themen rechnet der Kreml bei der ersten Begegnung der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump. Auch um bilaterale Fragen werde es bei dem Treffen auf dem G20-Gipfel in Hamburg gehen, sagte Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow am Montag in Moskau.