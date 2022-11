Ferner erinnern die G20-Staaten an das in Glasgow 2021 vereinbarte Ziel, ihre Klimafinanzierung - gegenüber 2019 - bis 2025 "mindestens zu verdoppeln" und ein Gleichgewicht zwischen Verringerung der Emissionen und Anpassung an Klimawandel zu erreichen. Erneut wird in dem Entwurf bekräftig, dass die umstrittenen Milliardensubventionen für fossile Brennstoffe auslaufen sollen.