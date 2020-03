G20 stemmt sich gegen Corona-Krise: Fünf Billionen für die Wirtschaft

(Ausführliche Fassung) - Die G20 der führenden Wirtschaftsmächte will bei der Bekämpfung der Corona-Krise an einem Strang ziehen und die Weltwirtschaft zunächst mit insgesamt fünf Billionen US-Dollar stützen. "Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten", hiess am Donnerstag in der Abschlusserklärung zu einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs.