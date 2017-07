G20: Trump spricht mit Südkorea und Japan über Nordkorea-Konflikt

US-Präsident Donald Trump ist am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg mit Japans Regierungschef Shinzo Abe und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zusammengetroffen. Die drei wollten Möglichkeiten zur Lösung des Konflikts in Nordkorea erörtern. Zuvor hatte Moon bereits in Berlin mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping gesprochen. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass es strengere Sanktionen gegen Nordkorea bedürfe, hiess es aus Südkorea.