G20 uneins über Protektionismus - wollen aber Märkte offenhalten

Differenzen über die Handelspolitik besonders der USA haben wieder eine starke Aussage der grossen Industrieländer (G20) gegen Protektionismus verhindert. In ihrem gemeinsamen Kommuniqué am Ende des Gipfels in Osaka in Japan bekannten sich die G20-Länder am Samstag nur allgemein dazu, ihre Märkte offenhalten zu wollen. Damit gab es das zweite Jahr in Folge kein Bekenntnis mehr gegen "Protektionismus" oder "unfaire Handelspraktiken" wie noch 2017 in Hamburg, als Deutschland die G20-Präsidentschaft innehatte.