G20: Xi warnt vor Krieg in der Golfregion

In der Krise am Golf hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen. Bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Rande des Gipfels der grossen Wirtschaftsnationen (G20) in Osaka in Japan sagte Xi Jinping am Freitag, die Lage sei "sehr heikel". Die Golfregion stehe "am Scheideweg zwischen Krieg und Frieden", zitierte ihn die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. China stehe immer auf der Seite des Friedens und "lehnt Krieg ab".