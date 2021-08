G7-Abgeordnete fordern Flexibilität bei Evakuierungseinsatz

Die Vorsitzenden der Auswärtigen Ausschüsse in den Parlamenten der G7-Staaten und im EU-Parlament haben mehr Flexibilität beim westlichen Evakuierungseinsatz in Afghanistan gefordert. In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heisst es, die sieben grossen Industriestaaten (G7) sollten "willkürliche Daten zum Ende der militärischen Unterstützung der Evakuierungsmission und künstliche Deckelungen bei der Zahl der Evakuierten vermeiden". Andernfalls werde der Druck auf die Schutzsuchenden und ihre Helfer erhöht.