G7-Gipfel in Biarritz: EU schaut mit Besorgnis nach Frankreich

(Ausführliche Fassung) - Nicht ohne Sorgen schaut die EU auf das bevorstehende Treffen grosser Wirtschaftsmächte im französischen Biarritz. Ein ranghoher EU-Beamter verwies am Donnerstag in Brüssel unter anderem auf jüngste Vorstösse von US-Präsident Donald Trump auf Twitter, die nicht unbedingt freundlich zu EU-Staaten gewesen seien. "Wir sind die Familie der westlichen Demokratien und wenn wir die Welt in die von uns gewünschte Richtung entwickeln wollen, sollten wir zusammenarbeiten", erklärte er. Konflikte zwischen den G7-Staaten und transatlantische Spannungen "dienen weder den USA noch der EU."