G7-Industriestaaten wollen bei Digitalsteuer an einem Strang ziehen

Trotz Streitigkeiten zwischen den USA und Frankreich wollen die grossen Wirtschaftsmächte bei der Besteuerung digitaler Grosskonzerne weiter an einem Strang ziehen. Die Finanzminister der G7-Industriestaaten verständigten sich bei einem Treffen in Chantilly bei Paris darauf, dass bis 2020 ein globales Regelwerk erarbeitet werden soll. Dabei solle geklärt werden, in welchen Ländern digitale Unternehmen Steuern zahlen müssen. Das dürfte sich künftig weniger am jeweiligen Firmensitz orientieren, sondern daran, wo Umsätze erzielt werden. Ausserdem geht es um die Festsetzung einer globalen Mindeststeuer.