Premierminister Boris Johnson will im Falle eines Brexits ohne Abkommen Medienberichten zufolge nur ein knappes Viertel der vereinbarten Scheidungsrechnung Grossbritanniens an die EU zahlen. Dies werde er EU-Ratspräsident Donald Tusk am Sonntag während eines Treffens auf dem G7-Gipfel im französischen Biarritz sagen, berichtete der Nachrichtensender Sky News. Grossbritannien solle laut Johnson nur neun statt der geplanten 39 Milliarden Pfund zahlen, sollte es zu einem sogenannten No-Deal-Brexit kommen. Die unter seiner Vorgängerin Theresa May vereinbarte Brexit-Schlussrechnung verliere im Falle eines fehlenden Abkommens an Gültigkeit.