G7: Merkel nennt Klimabeschlüsse des Gipfels 'starkes Bekenntnis'

Kanzlerin Angela Merkel hat die Ergebnisse des G7-Gipfels beim Klimaschutz als "starkes Bekenntnis" gewertet - auch wenn sich die reichen Industrienationen nicht auf ein einheitliches Datum zum Ausstieg aus der Kohle einigen konnten. Das habe nicht an Deutschland gelegen, "andere haben da noch die Pläne nicht so weit verifiziert", sagte Merkel am Sonntag am Rande des G7-Gipfels im südwestenglischen Cornwall. "Aber ich glaube, das Bekenntnis zum Klimaschutz, zum 1,5-Grad-Ziel, zum Pariser Abkommen von allen G7-Ländern: Das ist schon ein starkes Bekenntnis."