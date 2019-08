G7: Nächster Gipfel möglicherweise in Golfhotel Trumps

Der nächste G7-Gipfel wird möglicherweise in einem der Golfhotels von US-Präsident Donald Trump in Miami stattfinden. "Es ist die beste Wahl", sagte Trump am Montag beim G7-Gipfel im südfranzösischen Biarritz auf die Frage, ob er die Staats- und Regierungschef in das Trump National Doral Hotel einladen werde. "Ich liebe die Lage dieses Hotels."