G7-Partner gratulieren Biden zum Wahlsieg - Russland und China zögern

Während die Regierungschefs der G7-Partner der USA Biden sehr schnell gratulierten, hielten sich Russland und China bis zum Sonntag auffallend zurück. Auch rechtspopulistische Regierungschefs, die ein enges Verhältnis zum noch amtierenden Präsidenten Donald Trump pflegen, äußerten sich zunächst nicht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netjanahu gratulierte Biden und betonte seine engen Beziehungen zu den USA.

Mehrere europäische Regierungschefs hatten Biden nur wenige Minuten nach dessen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen am Samstag gratuliert. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden", erklärte Kanzlerin Angela Merkel am Abend über Twitter. "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte, dass man eine Menge zu tun habe, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen. Der britische Premierminister Boris Johnson, der ein enges Verhältnis zu Trump gesucht hatte, nannte die USA den wichtigsten Verbündeten seines Landes.

Die schnellen Reaktionen wurden von EU-Diplomaten auch als Signal an Trump gewertet, der seine Wahlniederlage nicht eingestehen will. Die Regierungschefs mehrerer EU-Staaten hatten ihre Gratulationen an Biden und die künftige Vize-Präsidentin Kamela Harris nach der tagelangen Hängepartie bei der Auszählung der Stimmen vorbereitet und äußerten sich erkennbar erleichtert über den Wahlausgang in den USA. Neben Merkel und Macron gratulierten etwa auch die Regierungschefs von Spanien und Österreich. Auch Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sowie sein japanischer Kollege Yoshide Suga äußerten die Erwartung, mit Biden zusammen internationale Probleme angehen zu können.

Sloweniens Ministerpräsident schoss ein Eigentor

Unter den EU-Gratulanten fehlte unter anderem der rechtsgerichtete slowenische Ministerpräsident Janez Jansa, der zuvor als einziger EU-Vertreter fälschlicherweise bereits Trump zu einem Wahlsieg beglückwünscht hatte. Auch sein ungarischer Kollege Viktor Orban äußerte sich zunächst nicht. Der polnische Präsident Andrzej Duda indes gratulierte Biden zu einer "erfolgreichen Präsidentschaftskampagne". Man werde nun Bidens Nominierung durch das Wahlleutekolleg abwarten. Biden hatte vor wenigen Wochen mit Blick auf Polen betont, dass es in Europa nirgends Diskriminierung von Homosexuellen geben dürfe.

Der indische Regierungschef Narendra Modi betonte, dass Biden als früherer Vizepräsident sehr für engere amerikanisch-indische Beziehungen gearbeitet habe. Zudem begrüßte er, dass mit Harris nun eine Frau auch mit indischen Wurzeln Vizepräsidentin werde. Irans Präsident Hassan Rouhani forderte, dass Biden nun "frühere Fehler" Trumps korrigieren müsse. Hintergrund ist der Ausstieg der USA unter Trump aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran.

(Reuters)