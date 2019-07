Internationale Handelskonflikte beeinträchtigen nach Einschätzung der G7-Industriestaaten zunehmend das Wirtschaftswachstum. Unsicherheiten über die Handelspolitik müssten deshalb so weit möglich beseitigt werden, forderte der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau am Donnerstag in Chantilly bei Paris nach Abschluss von G7-Beratungen. Frankreich führt im laufenden Jahr die Runde der grossen Industriestaaten, der auch Deutschland und die USA angehören.