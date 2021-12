G7-Staaten senden eindringliche Warnung nach Moskau

Die führenden westlichen Industrienationen haben sich angesichts der zugespitzten Lage an der russisch-ukrainischen Grenze auf klare Worte in Richtung Moskau geeinigt. "Wir sind uns einig in unserer Verurteilung der militärischen Aufrüstung Russlands und seiner aggressiven Rhetorik gegenüber der Ukraine", hiess es am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Aussenministerinnen und -minister nach einem Treffen in Liverpool. Zu der Runde gehören neben Deutschland und Grossbritannien auch die USA, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Vertreter der EU.