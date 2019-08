G7: Trump lobt bisherige Treffen bei Gipfel - Kritik an Medien

"Nun ja, wir haben sehr gute Treffen, die Anführer kommen sehr gut miteinander aus und unserem Land geht es wirtschaftlich grossartig", schrieb Trump. Als "Fake News"-Medien verunglimpft Trump Medien, die kritisch über ihn berichten. Trump wollte am Sonntag zunächst mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zu einem Arbeitsfrühstück zusammenkommen. Danach wollte er an einer G7-Sitzung zur Weltwirtschaft, zur Aussenpolitik und zu Sicherheitsthemen teilnehmen.

Trump war nach seiner Landung in dem südwestfranzösischen Seebad am Samstag zunächst mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammengekommen. "Das Mittagessen mit Emmanuel war das beste Treffen, das wir bislang hatten", schrieb Trump danach. Auch das Abendessen mit den Staats- und Regierungschefs sei sehr gut verlaufen. Frankreich und Macron hätten bislang einen grossartigen Job bei dem "sehr wichtigen" Gipfel gemacht. Das Gipfeltreffen der wichtigen Industriestaaten in Biarritz dauert noch bis Montag an./cy/DP/fba

(AWP)