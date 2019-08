G7/Johnson: Auch ich will keinen Brexit ohne Abkommen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat beteuert, nicht an einem EU-Austritt seines Landes ohne Abkommen interessiert zu sein. "Ich habe absolut klargemacht, dass ich keinen No-Deal-Brexit will", sagte Johnson am Samstag auf seinem Flug zum G7-Gipfel im französischen Badeort Biarritz. "Aber ich sage unseren Freunden in der EU: Wenn sie keinen No-Deal-Brexit wollen, dann müssen wir den Backstop in dem Übereinkommen loswerden."