'Ganz Spanien in Quarantäne': Ausgangssperre in Kraft getreten

Mit Blick auf die Wirtschaft des Landes und den Alltag der Menschen sprach Ministerpräsident Pedro Sánchez von "drastischen Massnahmen, die Konsequenzen haben werden". Ziel sei es, "die Bürger zu schützen und das Virus zu besiegen". Inzwischen wurde bekannt: Auch Sánchéz' Frau ist infiziert.

Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land Europas. Die jüngste Bilanz des Gesundheitsministeriums vom Sonntag: mehr als 6000 Infektionen und rund 200 Todesfälle.

Der Alarmzustand wurde für die längstmögliche Dauer von 15 Tagen ausgerufen. Eine Verlängerung müsse vom Parlament genehmigt werden, betonte Sánchez. Der Alarmzustand war in Spanien nach der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1975 nur einmal ausgerufen worden: 2010 wegen eines Fluglotsenstreiks.

Die Spanier dürfen nur in Ausnahmefällen aus dem Haus. Erlaubt sind Fahrten zur Arbeit, zum Arzt sowie zum Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten. Die Bürger dürfen ihr Heim auch verlassen, um Kinder, Ältere und Hilfsbedürftige zu betreuen. Urlauber und andere Menschen dürfen zu ihrem Hauptwohnsitz zurückzukehren.

"Man darf auch den Hund Gassi führen", betonte Sánchez. Zu berücksichtigen sei in erster Linie, dass man nur einzeln und ohne Begleitung auf die Strasse dürfe. "Ganz Spanien in Quarantäne", titelte am Sonntag die Zeitung "El País", und auf Seite eins von "El Periódico" war in grossen Lettern zu lesen: "Eingesperrt".

Die Einhaltung der Anordnungen werden von den Sicherheitskräften überwachen. Man will vor allem Menschenaufläufe in Supermärkten und Verkehrsmitteln verhindern. Am Sonntag war es auf Madrids Plaza Mayor, den Ramblas in Barcelona und sogar am Ballermann auf Mallorca ungewöhnlich ruhig.

Falls nötig, kann die Regierung unter anderem Lebensmittel und andere wichtige Güter rationieren und auch beschlagnahmen lassen sowie Interventionen in Fabriken und anderen Produktionsstätten anordnen. Sie kann auch leichter die Armee einsetzen. Im Unterschied zum Ausnahmezustand - der nächsthöheren Notfallstufe - können die Grundrechte der Bürger aber nicht eingeschränkt werden.

Die Krise hatte bereits vor dem Alarmzustand das öffentliche Leben der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone stillgelegt. Kitas, Schulen und Universitäten bleiben zu. Auch viele Strände und Parks wurden geschlossen. Praktisch alle grösseren Events der nächsten Wochen wurden abgesagt oder verschoben. Die Stadt Sevilla sagte am Samstag die Prozessionen der Osterwoche ab, die für die Stadt so wichtig sind, dass sie sogar während des Bürgerkrieges (1936-1939) eingeschränkt stattgefunden hatten.

Mit zuletzt mehr als 3000 Infizierten und über 130 Toten ist die Region um Madrid besonders betroffen. Das Robert Koch-Institut stufte Madrid inzwischen als Risikogebiet ein./er/DP/zb

