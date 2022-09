Gasimporteur VNG in Schieflage - Antrag auf Staatshilfe

Der Gasimporteur VNG ist in der Energiekrise in finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung des Karlsruher Energieversorgers EnBW , werde an diesem Freitag beim Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag auf Stabilisierungsmassnahmen stellen, teilte EnBW mit. Die Massnahmen zielten darauf ab, das derzeitige Auflaufen "erheblicher Verluste aus der Ersatzbeschaffung von Erdgas aufzufangen und eine Fortführung der Geschäftstätigkeit zu ermöglichen", hiess es. Als drittgrösster deutscher Gasimporteur ist die Leipziger Verbundnetzgas AG (VNG) laut der Angaben drittgrösster deutscher Gasimporteur und stand 2021 für rund ein Fünftel des deutschen Gasbedarfs.