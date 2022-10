Deutschland hat seinen Erdgasvorrat am Wochenende weiter erhöht. Der Gasspeicher-Füllstand lag am Samstag bei 95,63 Prozent nach 95,28 Prozent am Freitag, wie am Montag aus den online veröffentlichten Daten von Europas Gasinfrastruktur-Betreiber (GIE) hervorging. Die Füllstandsangaben werden immer mit etwas Verzögerung gemeldet. Ein am Samstag vorübergehend ausgewiesener Rückgang des Füllstands auf weniger als 90 Prozent hatte sich als Meldefehler herausgestellt.

17.10.2022 11:01