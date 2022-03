Gasunternehmen sollen rasch und gemeinsam Gasknappheit vorbeugen

Der Krieg in der Ukraine zeige, wie abhängig Europa von russischem Gas sei, und wie verwundbar Europa dadurch sei - "auch die Schweiz", sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Freitag vor den Medien in Bern. Denn die Schweiz habe sich in den vergangenen zehn Jahren zu stark auf Importe von Öl, Gas, Uran und Strom verlassen.

Gemäss Bundesrat ist die Energieversorgungssicherheit der Schweiz im laufenden Winter trotz des Ukraine-Kriegs gesichert. Allerdings drohe die Versorgungssicherheit im nächsten Winter durch die Krise und durch die wirtschaftlichen Sanktionen geschwächt zu werden.

Absprachen vorübergehend erlaubt

Darum hat der Bundesrat am Freitag beschlossen, dass die Gasunternehmen rasch gemeinsam Gas, Gasspeicherkapazitäten, Flüssiggas (LNG) und LNG-Terminalkapazitäten beschaffen können ohne kartellrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Diese Beschaffungen seien nur gemeinsam und durch Absprachen möglich, schreibt der Bundesrat zum Entscheid.

Die Branche soll nun die notwendigen Schritte einleiten. Ende April soll sie zusammen mit den zuständigen Departementen und Behörden - unter anderem die Wettbewerbskommission - dem Bundesrat die Modalitäten vorlegen.

"Restrisiko" für diesen Winter

Die Massnahme sei nötig, weil die Schweiz keine grossen Gasspeicher habe und von kontinuierlichen Importen und damit vom internationalen Gasmarkt abhängig sei, schreibt die Regierung. Bereits am 17. Februar hatte der Bundesrat zudem beschlossen, dass eine Wasserkraftreserve aufgebaut wird, die schnell verfügbar ist.

Für den laufenden Winter bleibt laut Bundesrat ein kleines Restrisiko einer Stromknappheit. Eine solche es könnte namentlich geben im Falle weiterer grösserer "ungeplanter Kraftwerksausfälle", bei einer längeren ausgeprägten Kälteperiode sowie im Falle eines Lieferstopps von russischem Gas nach Europa.

"Tempo ist entscheidend"

Die Umwelt- und Energieministerin sieht in der Aktualität neben dem Klimaschutz einen weiteren Grund, möglichst rasch von fossilen Energieträgern wegzukommen. "Wir müssen die Produktion der einheimischen Energien verstärken", mahnte sie an der Medienkonferenz. Das sei zwar schon lange die Strategie der Schweiz, aber umgesetzt habe man das in letzten zehn Jahren zu wenig.

"Das Tempo ist jetzt entscheidend", sagte Sommaruga. Durch die Krise werde sich die Energieversorgung weltweit massiv verändern. Die in der Schweiz verwendete fossile Energie stamme zu 100 Prozent aus Importen - und das in der Schweiz verwendete Gas stamme zur Hälfte aus Russland.

Alle müssten Hand dazu bieten "und sich zusammenraufen". Das sei möglich, sagte Sommaruga mit einem Blick in die Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg "ist unserem Land bewusst geworden, wie extrem abhängig die Schweiz von der Kohle geworden war", sagte sie. Dann sei die Umstellung auf die Wasserkraft erfolgt - und auch die Elektrifizierung der Bahn habe die Schweiz in Rekordzeit geschafft. Von diesen Erfahrungen könne die Schweiz jetzt profitieren.

(AWP)