Gazprom bestätigt Gaslieferstopp an Shell und dänischen Konzern

Der staatliche russische Energieriese Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen an den dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe eingestellt. Gazprom habe die Lieferungen an die beiden Konzerne beendet, weil diese sich weigerten, ihre Gaszahlungen auf Rubel umzustellen, teilte das Unternehmen am Mittwoch Webseite mit. Von dem Lieferstopp ist auch Deutschland betroffen.