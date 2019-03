GB: Bercow stellt dritte Abstimmung über Brexit-Deal diese Woche infrage

Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat eine dritte Abstimmung über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May in dieser Woche erneut infrage gestellt. Er erinnerte die Regierung daran, dass nur substanzielle Änderungen an dem Deal eine dritte Abstimmung im Parlament rechtfertigen können. Das sagte Bercow am Mittwoch zum Auftakt der Debatte über Alternativen zum Brexit-Abkommen.