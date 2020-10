GDK-Vorstand fordert vom Bund einheitliche Regeln bei Maskenpflicht

Die Kantone fordern konkret eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, die Beschränkung von privaten und öffentlichen Versammlungen und eine Empfehlung zum Homeoffice, wo immer dies möglich sei. Höchstzahlen hätten sicherzustellen, dass das normale Familien- und Freundesleben weiterhin möglich bleibe.

Diese Empfehlungen beschloss der GDK-Vorstand am Freitag an einer ausserordentlichen Sitzung unter Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset. Die Verbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus habe sich in den letzten Tagen sehr rasch und fast flächendeckend erhöht und die Wissenschafts-Taskforce des Bundes habe am Freitag "alarmierende Prognosen" für die weitere Entwicklung gestellt, heisst es in der Mitteilung.

Martin Ackermann, Präsident der Wissenschafts-Taskforce, hatte am Freitag vor den Medien erklärt, in zwei Wochen rechne er mit 12'000 Infektionsfällen. Über den Aufruf des GDK-Vorstands sagte er: "Das sind sehr wirksame Massnahmen. Die Zeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Ganz klar: Je schneller diese Änderungen kommen, umso besser."

Soll "sehr zeitnah" erfolgen

Viele Kantone haben in den vergangenen Tagen bereits Entscheide in diesen Bereichen getroffen. Aufgrund der schnellen epidemischen Entwicklung erachte es der GDK-Vorstand als angezeigt, diese Massnahmen flächendeckend umzusetzen, hiess es weiter. Eine bundesrechtliche Regelung unterstütze und konsolidiere als Basismassnahme die bisherigen kantonalen Beschlüsse.

Für einen Beschluss auf Bundesebene ist gemäss Epidemiengesetz ein Konsultationsverfahren bei den Kantonen einzuleiten. Dieses sollte laut GDK "sehr zeitnah" erfolgen.

Empfehlungen an Kantone

Der GDK-Vorstand einigte sich auch auf Empfehlungen an die Kantone: Um die Kontakthäufigkeit und -intensität einzuschränken, sollen sie die Auflagen an Bars, Clubs und Diskotheken strenger ausgestalten, zum Beispiel mit Sperrstunden, und allenfalls deren Schliessung anordnen.

Aufgrund der epidemiologischen Lage und Engpässen beim Contact Tracing werde sich auch die Frage stellen, ob Grossveranstaltungen weiterhin bewilligt werden könnten, schreibt der GDK-Vorstand.

(AWP)