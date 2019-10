Geänderte Umstände: Paris begründet Brexit-Kurswechsel

Im Tauziehen um die Brexit-Verlängerung wollte Hardliner Frankreich den Briten nach eigenen Angaben zunächst nur eine vergleichsweise kurze Frist von etwa zwei bis vier Wochen gewähren. Nun trägt das Land von Präsident Emmanuel Macron einen europäischen Kompromiss zur Verlängerung von maximal drei Monaten mit. Die Umstände hätten sich geändert, hiess es zur Begründung am Montag in Kreisen des Élyséepalastes. Inzwischen sei klar, dass es in Grossbritannien eine Neuwahl geben werde.