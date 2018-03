Wenn ein chinesischer Grossinvestor beim deutschen Autokonzern Daimler zum grössten Einzelaktionär aufsteigt, dann trifft das mitten ins Herz der deutschen Wirtschaft. Schliesslich gilt Daimler weltweit als das Symbol schlechthin für deutsche Ingenieurskunst. Wenn dann auch noch bei einem EU-Handelsminister-Treffen in Sofia über schärfere Waffen gegen unliebsame Übernehmer aus anderen Ländern wie China gesprochen wird, könnte man den Eindruck gewinnen: Deutschland und Europa stehen vor dem Ausverkauf.

Läuft da ein Frontalangriff aus dem Reich der Mitte? Experten winken ab. "Deutschland hat über Jahrzehnte Milliardensummen in China investiert", sagt etwa der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer. Wenn nun ein Chinese bei Daimler einsteige, dann sei das etwas "ganz Normales".

Die Debatte über chinesische Firmenkäufe in Deutschland ist nicht neu. Beteiligungsinteressen von Investoren aus Fernost, vor allem bei Hochtechnologiefirmen wie dem Roboter-Hersteller Kuka oder dem Chipanlagenbauer Aixtron, haben schon vor Jahren diplomatische Eklats zwischen Deutschland und China ausgelöst. Sie haben aber auch bereits bleibende Wirkung erzielt. So wurden 2017 in Deutschland die gesetzlichen Regeln verschärft, um der hiesigen Regierung mehr Möglichkeiten für ein Nein zu geben, wenn ein wichtiges Unternehmen vor dem Verkauf ins Ausland steht. Sie haben zudem eine deutsch-französisch-italienische Initiative losgetreten, um auf EU-Ebene einen gemeinsamen Schutz vor dem Verkauf wichtiger Firmen und Technologien - etwa in den Bereichen Robotik, künstlicher Intelligenz, Informationstechnik oder Versorger - zu errichten. Darüber diskutierten gerade die EU-Handelsminister in Sofia.

Neuer Rekord bei Investitionen

Den Eindruck, dass sich das alles nur gegen China richtet, versucht die hiesige Politik tunlichst zu vermeiden. Vorsicht ist am Platz - denn es geht mit China um den wichtigsten deutschen Handelspartner, mit dem man jährlich Produkte im Gesamtwert von fast 190 Milliarden Euro austauscht. "Es gibt bei Gesetzgebungen selten etwas, was sich ganz spezifisch auf ein Land bezieht", merkte daher kürzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer an. Aber es ist eben gerade China, das als Firmenkäufer gerne in Deutschland stoppt.

Der Fall Daimler ist eigentlich nicht typisch für die aktuelle chinesische Kauflust. "Es sind vor allem mittelständische Firmen, nichts für die grossen Überschriften, bei denen sich viel tut", schildert ein Übernahmeexperte. China habe eher die viel beschworenen "hidden champions" in der deutschen Industrie im Blick, die in ihren Nischen globale Geltung erlangt haben. "Die bieten einfach in der Regel so viel, wie es kein europäischer Konkurrent machen würde", erzählt er.

Wenn die deutsche Wirtschaftsministerin Zypries von einer "enormen" Zunahme der Übernahmen spricht, erscheint das aber übertrieben. Kürzlich lieferte die Unternehmensberatung EY Zahlen dazu. Danach gaben Investoren aus China für deutsche Beteiligungen im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 13,7 Milliarden Dollar aus, eine Milliarde Dollar mehr als im Jahr zuvor. "Nach wie vor zieht es chinesische Investoren besonders stark nach Deutschland", hiess es in der Studie. Auf Europa bezogen hat Chinas Übernahmeinteresse sogar leicht nach: Die Akquisitionen fielen um knapp 30 Milliarden Dollar auf 57,6 Milliarden Dollar.

Der Konkurrent weiss, was er will

Gemessen an der Zahl der Firmenübernahmen in Deutschland - 54 im Jahr 2017 - kann man sicher nicht von einem Ausverkauf in Richtung China sprechen. Wenn schon, dann wäre das Wort in Hinblick auf die USA berechtigter: US-Firmen übernahmen nämlich im vergangenen Jahr mit 155 fast drei Mal so viele deutsche Unternehmen.

Dennoch lässt das sehr gezielte Vorgehen der Chinesen bei manchem Wirtschaftspolitiker in Deutschland die Alarmglocken läuten. So wird inzwischen die Frage diskutiert, ob man die Waffen gegen Übernahmen nicht noch weiter schärfen muss. "Ist die Beteiligungsschwelle von 25 Prozent nicht viel zu hoch, ab der aktuell die Regierung bei Übernahmen durch ausländische Investoren eingreifen kann?", lautet eine der Fragen.

Die Antwort der geschäftsführenden Bundesregierung ist einfach: darüber muss eine neue Regierung entscheiden. Es ist aber Sensibilität gefragt, denn den Anschein einer schärferen Abschottung kann sich gerade ein Land, das wie kaum ein anderes von offenen Märkten profitiert, nicht leisten.

