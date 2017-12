Gegenwind für Brüssel aus EU-Staaten bei Euro-Vertiefung

Noch vor der offiziellen Präsentation am Mittwoch gibt es aus dem Kreis der Euro-Finanzminister Gegenwind für die Pläne der EU-Kommission zur Vertiefung der Währungsunion. "Wenige Kollegen haben darüber gesprochen, und die, die es getan haben, haben sich dafür ausgesprochen, den Europäischen Stabilitätsmechanismus nicht ins EU-Institutionengefüge einzugliedern", sagte der scheidende Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem am Montagabend in Brüssel.