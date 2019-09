'Gelbwesten'-Protest in Paris - Erste Festnahmen

In Paris haben sich Hunderte Anhänger der Protestbewegung "Gelbwesten" versammelt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichtete, sind bei Kontrollen mindestens 30 Menschen vorläufig festgenommen worden. Die Polizei teilte via Twitter mit, sie wache über die Einhaltung des Demonstrationsverbots auf der Prachtstrasse Champs-Élysées. Die Sicherheitskräfte hätten zudem eine Versammlung in der Innenstadt verhindert.