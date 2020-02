Geldmarkt rechnet wegen Coronavirus 2020 fest mit EZB-Zinssenkung

Investoren am Geldmarkt halten wegen des sich ausbreitenden Coronavirus eine Zinssenkung der EZB in diesem Jahr inzwischen für eine ausgemachte Sache. Wie aus den Kursen am Mittwoch hervorging, rechnen Anleger inzwischen zu 100 Prozent damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bis Dezember ihre Strafzinsen für Banken weiter verschärft.