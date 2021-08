Wie zu hören ist, prüfen sie zudem, Lael Brainard als Regulierungschefin und ein seine Stellvertreterin vorzuschlagen. Biden hat sich zu den Personalien bei der Fed noch nicht geäußert. Mit seiner Entscheidung zum Thema ist nicht vor Herbst zu rechnen, wie mit dem Thema vertraute Personen Bloomberg berichteten.

Brainard gilt auch als mögliche Kandidatin für den Chefsessel bei der Fed. Ihre Ernennung zur für Regulierung zuständigen Vize-Chefin könnte jedoch dazu beitragen, Bedenken des progressiven Flügels bei den Demokraten bezüglich Powells Fähigkeiten in diesem Bereich zu beschwichtigen.

Powell genießt sowohl im Weißen Haus als auch bei Finanzministerin Janet Yellen breite Unterstützung, Fed-Chairman zu bleiben. Biden hat sich bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in der Wirtschaft jedoch schon einmal für die weniger offensichtliche Kandidatin entschieden: Im November 2020 machte er Yellen zur Finanzministerin. Brainard hatte er indessen ebenfalls für diese Position in Betracht gezogen, was selbst einige in seinem Übergangsteam überrascht hatte.

Brainard hat sich unter anderem für einen anderen Ansatz in Bezug auf die Finanzregulierung und die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung stark gemacht. Senatorin Elizabeth Warren lobte die Opposition Brainards im Bezug auf diverse Deregulierungsmaßnahmen der Fed. Die Stelle der Vizepräsidentin für Finanzaufsicht wurde vom Kongress im Zuge der Finanzkrise geschaffen. Sollte die Wahl nun auf Brainard fallen, wäre sie nach Randal Quarles die zweite Person auf diesem Posten.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, der Präsident berate sich mit seinem Wirtschaftsteam in einem “sorgfältigen und durchdachten Prozess” zur Ernennung des künftigen Fed-Chefs. Ein Fed-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

