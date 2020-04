Die Währungshüter kündigten nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag an, sie stünden uneingeschränkt bereit, ihre Anleihenkäufe bei Bedarf erneut auszuweiten. Zudem kündigten sie neue günstige Liquiditätsspritzen für Banken an. Den Schlüsselzins zur Versorgung der Institute mit Geld beließ die EZB bei 0,0 Prozent. Analysten sagte dazu in ersten Reaktionen:

ALEXANDER KRÜGER, BANKHAUS LAMPE:

"Die EZB hat das Umfeld günstiger Finanzierungsbedingungen heute mit mehreren Einzelmaßnahmen gestärkt. Zudem betonte die Notenbank, ihr Pandemie-Notkaufprogramm bei Bedarf zeitlich und hinsichtlich seiner Zusammensetzung jederzeit erweitern zu können. Es zeigt sich, dass die EZB alles unternimmt, um die geldpolitische Transmission ohne Wenn und Aber zu sichern. Angesichts der großen Konjunkturrisiken, insbesondere hinsichtlich einer zweiten Infektionswelle, scheinen neue Maßnahmen auch nicht weit weg zu sein. Die EZB wird an ihrem ultra-expansiven Kurs auch dann festhalten, sollte die Inflationsrate irgendwann urplötzlich über ihr Preisziel steigen."

UWE BURKERT, LBBW-CHEFÖKONOM:

"Die EZB hat noch eine volle Breitseite Liquidität auf die Märkte abgefeuert. Wir hatten eigentlich erwartet, dass die EZB nach den bisherigen Maßnahmen erst einmal abwartet, aber flexibel bleibt und gegebenenfalls zwischen den Terminen neue Maßnahmen ergreift, falls erforderlich. Was wir jetzt haben, kommt einer weiteren Zinssenkung gleich. Natürlich ist die wirtschaftliche Lage dramatisch schlecht, aber das ist ja der medizinischen Situation und den damit verbundenen Maßnahmen geschuldet.

Ohne allmähliches Ende des Lockdowns keine Konjunkturerholung. Daran werden auch die EZB-Beschlüsse nichts ändern. Das sieht mir ein wenig nach Panik aus, wo es eigentlich gar nicht am Platze war. Allerdings werden die heutigen Maßnahmen die Schuldenaufnahme der Euro-Staaten nochmals verbilligen. So gesehen ist dies eher eine Steilvorlage für die Finanzminister als für die Finanzmärkte. Bedenklich auch, wie das Prinzip abgeräumt wurde, nach Kapitalschlüssel zu kaufen. Nach der Pandemie wird man in Frankfurt, Brüssel und Berlin eine umfassende Bestands- und Schadensaufnahme vornehmen müssen."

RALF UMLAUF, HELABA:

"Die EZB überrascht zwar nicht mit den Zinsniveaus und den Anleihekäufen, wohl aber mit neuen Refi-Operationen und der Tonlage. Weitere Lockerungen der Konditionen der TLTRO III und neue PELTROs wurden beschlossen und zielen darauf ab, dem Bankensektor zu helfen. Refinanzierungen deutlich unterhalb des Einlagenzinses werden möglich, was Unterstützung bietet.

Auf der sich anschließenden Pressekonferenz dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen schweren Konjunktureinbruch konstatieren und auf die Notwendigkeit extremer Maßnahmen verweisen. Auch die Bereitschaft, nötigenfalls nochmals die Geldpolitik zu lockern, wird wie schon im Statement unterstrichen. In den kommenden Jahren und nach dem Überwinden der Pandemie wird die Herausforderung sein, einen geordneten Rückzug aus den Extremmaßnahmen zu starten. Dies wird wohl auch in Abhängigkeit zu den Geldmengenentwicklungen und dem zugrundeliegenden Inflationspotenzial geschehen. Auf absehbare Zeit ist damit aber nicht zu rechnen."

FRIEDRICH HEINEMANN, ZEW-INSTITUT:

"Auch wenn die EZB das EZB-Kaufprogramm PEPP heute noch nicht weiter aufgestockt hat, spielt es derzeit eine Schlüsselrolle, die Euro-Zone vor einer neuen Schuldenkrise zu bewahren. Die umfangreichen Käufe von südeuropäischen Staatsanleihen durch das Eurosystem sind am geringen Zinsaufschlag von italienischen Staatsanleihen ablesbar. Die Renditen bleiben moderat, obwohl sich die Bonität des Landes rasant verschlechtert und die Tendenz bei den Ratings in Richtung Ramschniveau zeigt. Hinter den niedrigen Risikoaufschlägen steckt die Erwartung der Investoren, dass die EZB bereit ist, italienische Anleihen ohne Limit zu kaufen und das PEPP auch um Billionen aufzustocken, solange die Corona-Rezession wütet."

