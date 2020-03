Der Zins werde von 0,75 auf 0,25 Prozent gekappt, teilte die Bank of England am Mittwoch in London mit. Sie kündigte zugleich ein Maßnahmepaket wegen der Virus-Krise an. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:

THOMAS GITZEL, CHEFÖKONOM VP BANK

"Die Notenbanken springen jetzt zur Hilfe bei. Das ist gut so, zeigt es doch Handlungsbereitschaft. Allerdings kann derzeit die Geldpolitik nur bedingt helfen. Unternehmen, gerade auch kleine und mittlere Betriebe, brauchen Liquiditätszugang. Dies muss von den Staaten kommen. In Europa gibt es hier ein relativ dichtes Netz von staatlichen Förderbanken."

BASTIAN HEPPERLE, BANKHAUS LAMPE

"Nun war der Druck auf den Geldpolitischen Rat der Bank of England doch zu groß, um das Maßnahmenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise erst auf der nächsten regulären Sitzung zu schnüren. Nach der Not-Zinssenkung der Fed hat sie lange gewartet. Morgen dürfte die EZB ihr Paket vorstellen."

(Reuters/cash)