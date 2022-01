Die Bank of England, Speerspitze der voraussichtlich raschen weltweiten Straffung der Geldpolitik, wird in dieser Woche einen wichtigen Hinweis darauf geben, wie ernst sie die Bedrohung durch die anziehende Inflation nimmt. Die Notenbanker unter Gouverneur Andrew Bailey dürften die Zinsen am Donnerstag auf 0,5 Prozent anheben, wie eine Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen zeigt.

Nach der Straffung im Dezember wäre dies der erste Doppelschlag seit 2004. Zum einen erklärt sich vieles an der britischen Geldpolitik mit Eigenheiten der Wirtschaft im Vereinigten Königreich, die relativ anfällig auf Inflation ist. Andererseits ist die Zinserhöhung ein Signal zur Geldpolitik, vor allem der englischsprachigen Länder.

Die Fed könnte auf der März-Sitzung eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte beschliessen, wenn das Inflationsgeschehen dies erfordere, sagte Atlanta-Fed-Ched Raphael Bostic der FT. Von der EZB ist - bislang - nichts dergleichen zu erwarten, obwohl die Inflation den Voraussagen der Notenbank wahrscheinlich enteilt.

(Bloomberg/cash)